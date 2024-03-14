منها الحفاظ على وزن صحي.. قواعد للحفاظ على صحة الكلى
نشرت صيئة الصحة في دبي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الكلى, وأهمها:
- تبني نمط الحياة الصحي.
- التحكم في مستوى السكر في الدم.
- التحكم في مستوى ضغط الدم.
- شرب كمية كافية من الماء.
- الامتناع عن التدخين.
- عدم تناول الأدوية بدون الاستشارة الطبية.
- المحافظة على الوزن الصحي.
- المحافظة على النشاط البدني.
- الفحص الدوري لوظائف الكلى إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.
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