منها الحفاظ على وزن صحي.. قواعد للحفاظ على صحة الكلى

نشرت صيئة الصحة في دبي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الكلى, وأهمها:

- تبني نمط الحياة الصحي.

- التحكم في مستوى السكر في الدم.

- التحكم في مستوى ضغط الدم.

- شرب كمية كافية من الماء.

- الامتناع عن التدخين.

- عدم تناول الأدوية بدون الاستشارة الطبية.

- المحافظة على الوزن الصحي.

- المحافظة على النشاط البدني.

- الفحص الدوري لوظائف الكلى إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.