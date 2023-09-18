«الإمارات للخدمات الصحية» تتابع المرضى بالذكاء الاصطناعي

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة «كير أي آي» مذكرة تفاهم لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية «Generative AI» في تطبيق نظام مراقبة غرف المرضى لشركة «كير أي آي».

وقع المذكرة مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، والرئيس التنفيذي لشركة «كير أي آي»، شاكري توليتي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تطبيق نظام «care.ai» في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتـي من شأنها تحقيق نتائج سريرية متطورة لرعاية المرضى من خلال اسخدام تقنيات الرعاية الافتراضية ومنصات التمريض الافتراضية بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مختلف المرافق الصحية للمؤسسة، بما في ذلك أقسام الطوارئ وغرف العمليات، ووحدات العناية المركزة وحديثي الولادة، وغيرها.

ويسهم نظام «care.ai» في تصنيف حالات المرضى، والتحقق من الصحة النفسية لهم، إلى جانب الوقاية من العدوى ومكافحتها، ودعم الكادر الطـبي في تحقيق الاستجابة والسرعة اللازمة لإنجاز المهام المتعلقة برعاية المرضى وبروتوكولات العناية، واتخاذ القرارات الإكلينيكية السليمة حول حالاتهم. ويتبنى نظام مراقبة غرف المرضى أعلى معايير الخصوصية والأمان في ما يخص بيانات المرضى، حيث يخضع للتوافق الأمني لسياسات المؤسسة، كما تتوافق البيانات الخاصة بالمنصة والخدمات المقدمة مع قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة.

وتتضمن الاتفاقية توفير تقنيات الرعاية الافتراضية ومنصات التمريض الافتراضية بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية وأنظمة غرفة العمليات، ووحدات العناية المركزة ووحدات حديثي الولادة، وفي تصنيف حالات المرضى، والتحقق من الصحة النفسية لهم، إلى جانب الوقاية من العدوى ومكافحتها وتقييم جودة تنظيف اليدين وفقاً للإرشادات الدولية، والالتزام بمعدات الحماية الشخصية، ودعم الكادر الطـبي في تحقيق الاستجابة والسرعة اللازمة لإنجاز المهام المتعلقة برعاية المرضى.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، إن توقيع المذكرة يأتي لغايات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مجال الرعاية الصحية، حيث يسهم هذا التعاون مع شركة «كـير أي آي» في تحسين نظام مراقبة غرف المرضى، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة لهم.

• النظام يراقب الخدمات وسلوك المرضى ويقيّم الرعاية تفاعلياً.