إسعاف دبي تؤمن سلامة الطلبة وتتواجد في محيط المدارس

انطلاقا من شعارها "أنتم في أيد أمينه " تواجدت كوادر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالقرب من المجمعات المدرسية والشوارع الحيوية في الإمارة لضمان سلامة الطلبة الدراسين والكوادر التعليمية ومرتادي الطرقات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار "سلامة المجتمع تأتي أولا ضمن أولوياتنا في العمل الإسعافي وسعينا لتقديم خدمات استباقية رائدة لكافة أفراد المجتمع ، ومع بدء العام الدراسي الجديد وجهنا بوضع خطة للتواجد والتمركز بالقرب من المجمعات الدراسية على مستوى الإمارة حيث خصصنا 32 وحدة إسعافية و 153 من كوادرنا الإسعافية المتخصصة للتواجد في فترتي بداية ونهاية اليوم الدراسي لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة لو حدثت لا قدر الله".

وأكد جلفار أن خطة التواجد لمركبات الإسعاف تدعم توجه الحكومة لتعزيز الشعور بالأمان وترسيخ مفاهيم السعادة لدى سكان إمارة دبي ، كما أنها تدعم تكامل الجهود المبذولة من قبل شركاء المؤسسة الاستراتيجين لتعزيز السلامة العامة في المجتمع.

وذكر جلفار أن المؤسسة ومن خلال جهودها في نشر الوعي الإسعافي صممت برامج توعية لطلبة المدراس تقدمها كوادرإسعافية متخصصة ، من ضمنها "المسعف الصغير " ودورات وورش عمل تقدم على مدار العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع حس المسؤولية لدى الطلبة للتعامل مع الحالات الطارئة حولهم ، مؤكدا أن تعزيز الوعي الإسعافي والممارسات الإسعافية الطارئة في المجتمع ينعكس على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على أرواحهم.

ودعى جلفار أولياء الأمور والسائقين الالتزام بالسرعات المحددة بشكل عام وبالقرب من المجمعات الدراسية بشكل خاص وإعطاء أولوية العبور للطلبة دائما ،والانتباه للحافلات المدرسية وإعطائها أولوية الوقوف وقت تحميل وإنزال الطلبة كما دعى أولياء الأمور لإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لضمان سلامة نزول أبنائهم للمدارس مؤكدا أن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع مسؤولية الجميع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف متواجدة لتغطية مناطق وشوارع دبي من خلال 128 نقطة إسعافية موزعة على الإمارة مزودة بكوادر متخصصة و وحدات إسعافية متطورة لضمان الوصول بوقت قياسي على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المتنوعة وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية لزوار ومجتمع دبي.