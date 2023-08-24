«صحة» تجري 500 زراعة كلى ناجحة في أبوظبي

احتفت «بيورهيلث» بإنجاز صحي تمثل في إتمام أكثر من 500 عملية زراعة كلى ناجحة.

وتحقق الإنجاز ضمن «برنامج زراعة الكلى»، الذي يتم بالشراكة بين «مدينة الشيخ خليفة الطبية» ومركز «صحة» لرعاية الكلى، وهو يجسّد التزام «بيورهيلث» تحسين مخرجات الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة وصحة المجتمع.

وكانت مدينة الشيخ خليفة الطبية، قد أطلقت، تحت إشراف شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، برنامج زراعة الكلى عام 2008.

ويضم البرنامج جرّاحين من مدينة الشيخ خليفة الطبية، وأطباء كلى متخصصين في الزراعة من مركز «صحة» لرعـــاية الكلى.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث» شايستا آصف، إن «إنجاز ما يتجاوز 500 عملية زرع كلى بنجاح ضمن إطار برنامج زراعة الكلى، يؤكد حرصنا على الارتقاء بصحة المجتمع، وإنقاذ الأرواح».

وأشار الرئيس التنفيذي في شركة «صحة» سعيد الكويتي، إلى أن الإنجاز يعكس التزام شركة «صحة» تعزيز مخرجات الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقال: «نفتخر في (صحة)، تحت مظلة (بيورهيلث) بتقديم تجارب رعاية صحية شاملة ومتميزة، مع التركيز على تقديم رعاية استثنائية خلال كل خطوة من رحلة زراعة الكلى».

وعبر محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 مستشفى، و100 عيادة، وعدد من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا والتوريدات الصحية، تحافظ «بيورهيلث» على مكانتها المرموقة في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة.