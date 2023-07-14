«الصحة» تطلق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في فصل الصيف

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، حملة الوقاية من الإنهاك الحراري خلال فصل الصيف تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز نمط السلوك الصحي في مجتمع الإمارات.

وقال مدير المكتب التنفيذي لوزارة الصحة في إمارة الشارقة، محمد عبدالله الزرعوني، إن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز نمط السلوك الصحي في مجتمع الإمارات بصفة عامة ومجتمع الشارقة بصفة خاصة.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الحملة تنطلق بدءاً من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى نهاية أغسطس، موضحاً أن الحملة كانت تغطي في السنوات السابقة مدينة الشارقة فقط، لكن هذا العام تبدأ في مدينة الشارقة وتنتقل لجميع مدن الإمارة، بحيث نصل إلى أكبر عدد من الفئة المستهدفة، وهم فئة الذين يشتغلون في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس. وأضاف: «الإمارات دولة التسامح شرعت قانوناً بوقف العمل خلال فترة الظهيرة، حتى تحمي هذه الفئة من أشعة الشمس، ونحن نستغل هذه الفترة لنصل إلى المواقع الإنشائية الكبيرة ولهذه الفئة ونقدم لهم خدمات مجانية من فحوص طبية تشمل السكري وضغط الدم وكتلة الجسم وفحص العين واستشارات بالنسبة للأمراض الجلدية».

وتابع: «الفئة التي تعمل في المواقع الإنشائية يمكن تعرضها لبعض الأمراض الجلدية أكثر من الفئات الأخرى، وسيكون هناك أطباء في مواقع الحملة لخدمة هذه الفئة»، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بجميع أفراد المجتمع وهذا إن دل على شيء يدل على كرم دولة الإمارات الذي أسهم في ازدهارها ويترجم مفهوم التسامح والعطاء، عبر توفير خدمات على المستويين الاتحادي والمحلي لجميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين».

وقال الزرعوني: «الحملة ستقدم هدايا مجانية في المواقع للعمال وكذلك يتم توزيع الماء البارد والعصائر والمثلجات على العمال، بحيث نريد من خلال هذه الحملة التأكيد على أهمية الاهتمام بالغذاء الصحي»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم التوعية باللغة التي يتحدث بها غالبية الموجودين في الموقع المستهدف.

وتابع: «كذلك سيكون هناك دورات تدريبية على الإسعافات الأولية بحيث لو تعرض عامل لإنهاك حراري يكون لديهم فئة معينة متدربة على إسعاف العامل لحين وصول سيارة الإسعاف ».

وقالت زينب جاسم سجواني من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن هدف إدارة التثقيف الصحي دعم الأفراد لتعزيز صحتهم وحريصون على تبني جميع أفراد المجتمع نمط حياة صحياً، لذلك قررت دعم الحملة والمشاركة فيها. وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاسم النقبي: «نقدم أكثر من برنامج عن طريق المركز الطبي التابع للهلال الأحمر، وبعض الهدايا لفئة العمال بحيث تخدمهم في مواقع عملهم».

وقال رئيس إدارة التثقيف والسلامة المهنية في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، المهندس عيسى صالح: «سندعم الحملة من خلال توفير حافلة (سلامتك) لتوعية فئة العمال من خلال فيلم تثقيفي عن السلامة والصحة المهنية، وستكون متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية وحسب لغة الجمهور الموجود»، مضيفاً: «نسعى من خلال الحملة للوصول إلى مجتمع خالٍ من الأخطاء ونطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية».