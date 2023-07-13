اطلاق حملة للوقاية من الإنهاك الحراري في فصل الصيف

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اليوم، حملة الوقاية من الإنهاك الحراري خلال فصل الصيف تحت شعار "سلامتكم غايتنا"، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز نمط السلوك الصحي في مجتمع الإمارات.

وقال مدير المكتب التنفيذي لوزارة الصحة عن إمارة الشارقة، محمد عبدالله الزرعوني: "نطلق اليوم حملة الوقاية من الإنهاك الحراري تحت شعار "سلامتكم غايتنا" بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز نمط السلوك الصحي في مجتمع الإمارات بصفة عامة ومجتمع الشارقة بصفة خاصة".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الحملة تنطلق بدءًا من يوم الاثنين المقبل وتستمر طوال يوليو وحتى نهاية أغسطس، فيما يمثل الجديد في الحملة هذا العام أنها كانت تغطي في السنوات السابقة مدينة الشارقة فقط، لكن هذا العام تبدأ في مدينة الشارقة وتنتقل لجميع مدن الإمارة، بحيث نصل إلى أكبر عدد من الفئة المستهدفة، وهم فئة الذين يشتغلون في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس.

وأضاف: "الإمارات دولة التسامح شرعت قانونا بوقف العمل خلال الفترة من الثانية عشرة ظهراً إلى ما بعد الظهيرة، حتى تحمي هذه الفئة، ونحن نستغل هذه الفترة لنصل إلى المواقع الإنشائية الكبيرة ولهذه الفئة ونقدم لهم خدمات مجانية من فحوصات طبية تشمل السكري وضغط الدم وكتلة الجسم وفحص العين واستشارات بالنسبة للأمراض الجلدية".

وتابع: "الفئة التي تعمل في المواقع الإنشائية يمكن تعرضها لبعض الأمراض الجلدية أكثر من الفئات الأخرى، وسيكون هناك أطباء في مواقع الحملة لخدمة هذه الفئة"، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بجميع أفراد المجتمع وهذا إن دل على شيء يدل على كرم دولة الإمارات الذي ساهم في ازدهارها ويترجم مفهوم التسامح والعطاء، عبر توفير خدمات على المستويين الاتحادي والمحلي لجميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين.

وقال الزرعوني: "الحملة ستقدم هدايا مجانية في المواقع للعمال وكذلك يتم توزيع الماء البارد والعصائر والمثلجات على العمال، بحيث نريد من خلال هذه الحملة التأكيد على أهمية الاهتمام بالغذاء الصحي"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم التوعية باللغة التي يتحدث بها غالبية الموجودين في الموقع المستهدف.

وواصل: "كذلك سيكون هناك دورات تدريبية على الإسعافات الأولية بحيث لو تعرض عامل لإنهاك حراري يكون لديهم فئة معينة متدربة على إسعاف العامل لحين وصول سيارة الإسعاف".

وقالت زينب جاسم سجواني من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن هدف إدارة التثقيف الصحي دعم الأفراد لتعزيز صحتهم وحريصون على تبني جميع أفراد المجتمع نمط حياة صحي، لذلك قررت دعم الحملة والمشاركة فيها.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاسم النقبي: "نقدم أكثر من برنامج عن طريق المركز الطبي التابع للهلال الأحمر، وبعض الهدايا لفئة العمال بحيث تخدمهم في موقع عملهم".

وقال رئيس إدارة التثقيف والسلامة المهنية في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، المهندس عيسى صالح: "سندعم الحملة من خلال توفير حافلة سلامتك لتوعية فئة العمل من خلال فيلم تثقيفي عن السلامة والصحة المهنية، وستكون متوفرة باللغة العربية والإنجليزية وحسب لغة الجمهور الموجودة"، مضيفاً: "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى مجتمع خالي من الأخطاء ونطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية".