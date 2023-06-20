فريق طبي بدبي ينقذ مريضًا سبعينيا من ورم سرطاني نادر بالمثانة

تمكن فريق طبي بدبي، من إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم نادر بالمثانة لمريض سبعيني.

وقال الدكتور الدكتور فهمي أبوشاويش استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب إن المريض كان يعاني من ورم نادر في المثانة، سبب له أعراض حادة مثل تكرار البول المصحوب بدم متجلط، مع الشعور بألم في منطقة العانة، مشيرا الى أن علاج المريض أنهى معاناته مع هذه الأعراض المزمنة.

وذكر أن المريض خضع فور وصوله للمستشفى لفحوصات طبية شملت إجراء التحاليل وأشعة السونار والصور بالأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج وجود ورم في المثانة البولية، وعلى الفور خضع لمنظار تشخيصي مع أخذ عينة من الورم وتحليلها، وتبين أنه يعاني من ورم نادر جداً، ويتطلب التدخل الطبي العاجل، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، أجريت له عملية جراحية استمرت نحو ساعتين، تم فيها استئصال الورم بشكل كامل ودقيق عبر تقنية المنظار، ومن ثم نقل من غرفة العمليات إلى العناية المركزة وظل منوماً فيها لمدة 24 ساعة، قبل تحويله بحالة مستقرة إلى جناح الجراحة، الذي أمضى فيه نحو أسبوع تحت المتابعة المركزة، مع إجراء غسيل مستمر إلى أن سُمح له بالمغادرة إلى منزله بحالة صحية جيدة.

وذكر الدكتور أبو شاويش أن المريض خضع لفحوصات طبية لاحقة أظهرت نتائجها شفاءه بصورة تامة من الورم السرطاني.

