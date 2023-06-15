المستشفى الأميركي دبي ينفذ عملية جراحية نادرة لعلاج طفل عُماني يبلغ من العمر 4 أعوام

حيث تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في علاج انزلاق مفصل الورك لدى الأطفال لتصحيح كِلا مفصلي الورك في عملية واحدة.



أجرى الجراح أسد قريشي في المستشفى الأميركي دبي عملية ناجحة لطفل يبلغ من العمر أربعة أعوام من سلطنة عُمان يعاني من نوع نادر من انزلاق مفصلي الورك، حيث استخدم الدكتور أسد قريشي، استشاري جراحة العظام لدى الأطفال، إجراءً مبتكرًا لتصحيح كِلا مفصلي الورك في عملية واحدة.



يعاني الطفل من متلازمة كابوكي، وهي حالة وراثية نادرة تُعيق تناسب عظمة الفخذ في الحوض بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انزلاق الورك عندما يمشي الطفل. وفي هذه الحالة، يصبح تجويف مفصل الورك "ضحلاً".

عند بلوغ الطفل عامه الثالث، ظهر لديه انزلاق في الورك الأيسر مما حال دون قدرته على المشي، وأظهرت الأشعة التي أُجريت له أنَّ كلا مفصلي الورك ضحليْن، وبعد استشارة عدة أطباء، زار والدا الطفل الدكتور أسد قريشي في مركز الأطفال في المستشفى الأمريكي دبي.

يُشكل علاج مشاكل الورك في متلازمة كابوكي تحديًا، حيث يوجد عدد قليل جدًا من الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. ومع ذلك، استخدم الدكتور أسد نهجًا مبتكرًا ضمن تحقيق إنجاز طبي جراحي هو الأول من نوعه. عمل الدكتور أسد على تحديد سبب انزلاق الورك الأيسر باستخدام حقنة صبغية ووضع استراتيجية علاجية لتصحيح كلا المفصليْن في عملية واحدة.



قام الدكتور أسد، بمساعدة الدكتور جوبين راجو، استشاري جراحة العظام، بإجراء جراحة استغرقت خمس ساعات، مع الحرص على عدم حاجة الطفل لنقل الدم. بعد الجراحة، بقي الطفل تحت المراقبة لمدة 24 ساعة في وحدة العناية المركزة للأطفال، وهي الوحدة الوحيدة من نوعها في مستشفى خاص في دبي.



تعافى الطفل من العملية بشكل سلس، وعاد الطفل إلى سلطنة عُمان في اليوم الثالث بعد العملية، وأُزيلت الجبيرة بعد ستة أسابيع. واليوم، بعد مرور ثلاثة أشهر من الجراحة، يخطو الطفل خطواته الأولى ليملأ قلب والديه بالسعادة.



وحول أهمية هذه العملية الجراحية، قال الدكتور أسد: "تتميز هذه الجراحة بالعديد من النقاط المبتكرة. ربما يكون هناك أقل من عشر حالات تم علاجها لانزلاق الورك في متلازمة كابوكي، ويعد طفلنا من بين الأطفال الأكبر سنًا الذين تم علاجهم من هذا الاضطراب. إنها المرة الأولى التي يتم فيها علاج كلا الوركين في عملية واحدة، ولم يحتاج الطفل لاستخدام الجبيرة إلا لمدة ستة أسابيع بدلًا من عدة أشهر. تشكل هذه الحالة سابقة عالمية في علاج انزلاق الورك لدى الأطفال. الطفل اليوم بحالة جيدة، وعائلته سعيدة بالنتيجة."

