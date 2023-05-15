نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع مجموعة التداوي للرعاية الصحية، حملة فحوصات طبية مجانية استهدفت المسافرين عبر مطار دبي، وموظفي الإدارة، إضافة إلى موظفي 25 جهة تعمل داخل المطار.

وقال مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء طلال الشنقيطي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الموظفين العاملين بمطار دبي والمسافرين، وأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.

وأكد على ضرورة أن تصبح الفحوصات الطبية الدورية ثقافة مجتمعية سائدة لدى الجميع، لاكتشاف الأمراض والتصدي لها قبل تفاقمها، مشيراً إلى أن الإدارة تستهدف فحص عدد كبير من الموظفين والمسافرين، لترسيخ ثقافة الفحص الدوري وأهميته لديهم.

ولفت إلى أن حملة الفحوصات المجانية تم تقديمها لخدمة المسافرين عبر مطار دبي، وكافة الموظفين العاملين في المطار، في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتوعوية مختلفة .

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، أن الحملة تقدم فحوصات طبية مجانية للمسافرين والعاملين بمطار دبي مبنى الركاب رقم " 1" ، في 8 تخصصات طبية مختلفة هي "الباطنة، العيون، العظام، طب الشيخوخة، النساء والولادة، العلاج الطبيعي، الجلدية، المسالك البولية" إضافة إلى برامج توعوية حول التغذية السليمة، وإعطائهم تقارير شاملة حول حالتهم الصحية، وخطط علاجية لمن يتبين معاناتهم من أية مشكلات صحية.

وأكد حاجي ناصر أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تستهدف رفع الوعي بأهمية الفحوصات الطبية الدورية، والمحافظة على نمط حياة صحي، كذلك الكشف عن أية أمراض قد يعاني منها المسافرون أو الموظفون دون دراية ومساعدتهم في العلاج.

وتابع" شملت الحملة أيضاً قياس المؤشرات الحيوية للجسم، وفحص الكوليسترول، ومستوى فيتامين د في الدم، والسكري والضغط، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية، ليتمكن كل فرد من تقديم المساعدة الطبية السليمة خلال الطوارئ".

وشارك في الحملة فريق طبي متعدد التخصصات، مكون من أطباء مختصين وطاقم تمريضي، عالي الكفاءة، مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، التي تتيح فحص المراجعين في المكان وإعطاء النتائج في الوقت نفسه، في دقائق معدودة.