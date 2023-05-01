«إسعاف دبي» تنقذ حياة خمسيني توقف قلبه مرتين

نجح فريق طبي بـ«إسعاف دبي» في إنقاذ حياة خمسيني من الموت، بعد تعرضه لأزمة مفاجأة، توقف قلبه خلالها مرتين، وتطلب إعطاءه خمس صدمات كهربائية، ليستقر نبضه ويعود مرة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن سرعة وصول الطاقم الإسعافي إلى موقع البلاغ ساعدت بشكل كبير على إنقاذ المريض، حيث كان المريض في منطقة مخصصة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، لـ«الإمارات اليوم» إن المرسل الطبي تلقى بلاغاً يفيد بتعرض رجل لوعكة صحية وشعوره بدوار وتعب، وأعطاه الفريق الطبي إرشادات الإسعافات الأولية عبر الهاتف إلى حين وصول الطاقم الإسعافي.

وتابع: «بعد وصول الفريق الطبي تم تشخيص المريض بأنه يعاني هبوطاً في الضغط، وضعف نبضات القلب، وإزرقاق في الجسم، واحتشاء عضلة القلب، ما تطلب إعطاءه الأدوية اللازمة، إلا أن المريض لم يستجب للعلاج، وفقد الوعي، ثم توقف قلبه، ما جعل الطاقم الطبي والكادر الإسعافي يجري عملية الإنعاش القلبي، وبعد أربع صدمات كهربائية وأدوية القلب المتقدمة، وفتح مجرى التنفس، استفاق المريض بعد 20 دقيقة من تقديم الرعاية الإسعافية له».

وذكر أن الفريق الطبي نقل المريض على الفور إلى مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، لقربه من موقع البلاغ، وتوافر وحدة قسطرة قلبيه فيه، وقبل وصول المريض إلى المستشفى توقف قلبه مرة ثانية في مركبة الإسعاف، وقام الطاقم الإسعافي المرافق بإعطائه صدمة كهربائيه خامسة داخل مركبة الإسعاف، واستجاب المريض، واستعاد الوعي والقدرة على التحدث، وتم نقله لغرفة العمليات لإجراء قسطرة قلبية مستعجلة.

وقال جلفار «تلقت المؤسسة رسالة شكر من المريض، يثني فيها على الكوادر الإسعافية التي قدمت له الرعاية اللازمة، وكانت جهودهم بعد فضل الله السبب في وجوده على قيد الحياة». مشيرا إلى أن رسائل الشكر التي تصلهم من الحالات التي تتعافى تشعرهم بالسعادة، وتحفزهم لتطوير منظومة العمل».