"الإمارات للخدمات الصحية" تطلق عيادة أسنان محمولة وقابلة للطي لخدمة فئات معينة من المجتمع

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاقها عيادة أسنان محمولة وقابلة للطي لتقديم خدماتالرعاية المنزلية لطب الأسنان، للمرضى غير القادرين على الحضور شخصياً إلى منافذ الخدمة التقليديةبسبب ظروفهم الطبية والجسدية، يأتي ذلك بهدف حرص المؤسسة على تقديم خدمات ريادية لكافة شرائحالمجتمع، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويسهم في توفير رعاية صحية عالية الجودة بطريقة تتمحورحول المريض وتراعي ظروفه وتحترم خصوصيته.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور عصام الزرعوني، أن المؤسسة ومن خلال المنشآت الصحية التابعة لها حريصة على تنويع خيارات الرعاية الصحيةوفقاً لأعلى المعايير العالمية، لذا سعت المؤسسة لإطلاق عيادة الأسنان المتنقلة والقابلة للطي التي تعتبرالخدمة الصحية الحكومية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تستهدف توفير خدماتعلاجية في طب الأسنان غير مسبوقة متاحة لشرائح معينة من المجتمع بما يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم،الأمر يسهم في ترسيخ ريادة المؤسسة في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي، ويتوافقفي الوقت نفسه مع توجهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلىتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

من جانبها أوضحت الدكتورة هيفاء هناوي مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدماتالصحية، أن المؤسسة أطلقت 7 عيادات أسنان متنقلة ومحمولة وقابلة للطي موزعة على جميع المراكزالتخصصية لطب الأسنان التابعة لها، وذلك في إطار السعي المتواصل لتقديم خدمات صحية مستدامةومتكاملة، مشيرة إلى أن العيادة تتيح لفئات معينة من المجتمع فرصة الاستفادة من خدمات طب الأسنان فيمنازلهم، وذلك بجودة وكفاءة تماماً كالخدمات التي يتم تقديمها في مرافق ومنشآت المؤسسة، كما تتيحالعيادة للكادر الطبي فرصة الوصول لفئات مجتمعية محددة معرّضة لمخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الفموالأسنان، موضحة أن العيادة المحمولة تعد وحدة سنية متكاملة وحديثة تواكب المعايير العالمية تتميز بخفةوزنها وسهولة نقلها تحت جميع الظروف، وتشمل كرسي الأسنان، وكرسي للطبيب، ووحدة التشغيلالخاصة بمعدات وأدوات طب الأسنان.

الفئات المستفيدة

وحول الفئات المستفيدة، أوضحت مدير إدارة خدمات طب الأسنان أن عيادة الأسنان المحمولة تستهدف تقديمخدماتها لفئات معينة من المرضى ممن يعد تنقلهم إلى عيادة الأسنان أمرًا صعبًا للغاية أو غير آمن،كالمرضى الذين يعانون من أمراض تتطلب إمدادات الأكسجين أو الغذاء عن طريق الأنبوب، وأصحاب المشاكلالسلوكية بما يشمله ذلك من التوحد الشديد، الخرف، والاضطرابات العقلية، وغيرها.

طلب الخدمة

وعن إجراءات طلب الخدمة، بيّن الدكتور موسى مراشدة رئيس قسم السياسات والإجراءات بإدارة خدماتطب الأسنان في المؤسسة، إلى أنه يمكن تقديم طلب الحصول على الخدمة المنزلية عن طريق التواصلالهاتفي مع أي من المراكز التخصصية لطب الأسنان المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، حيث يمكن للمريضنفسه أو أحد أقاربه من تقديم طلب الحصول على الخدمة، وفي حال إقامة المريض في أحد المنشآتكالمستشفيات ودور رعاية كبار السن يمكن للمسؤول في المنشأة تقديم طلب الخدمة بالنيابة عن المريض،ويتم على إثر ذلك التحقق من مدى استحقاق المريض للخدمة المنزلية عبر تفقد سجله الطبي في المؤسسة،أو طلب تقرير طبي للمريض في حال تلقيه العلاج في منشآت طبية لا تتبع المؤسسة، وذلك بهدف تقييمالحالة الصحية للمريض وإثبات استحقاقه لتلقي هذه الخدمة وفق الفئات المحددة لها، وفي حال استيفاءجميع شروط استحقاق الخدمة يتم تحديد موعد الزيارة المنزلية الأولى.

نطاق خدمات طب الأسنان المنزلية

يشمل نطاق خدمات الرعاية المنزلية للأسنان حالات الطوارئ الناتجة عن أمراض عصب الأسنان، وحالاتالطوارئ الجراحية مثل الخراج والانتفاخات الفموية والوجهية، وتنظيف الأسنان، وحشوات الأسنان،والتركيبات المتحركة، وإصلاح وتعديل التركيبات المتحركة، ومعالجة الأمراض الخاصة بأنسجة الفمكالتقرحات والالتهابات المختلفة، وخلع الأسنان البسيط.

المتابعات والإجراءات الوقائية

توفر المراكز المعنية لجميع المرضى المشمولين للرعاية المنزلية تدريباً على تنظيف الأسنان بالفرشاةوالمعجون المدعم بالفلورايد، كما وستواصل زيارتهم كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامة الفم والأسنان، وتطبقمن خلال المتابعة الدورية مادة الفلورايد لجميع المرضى من أجل تقليل فرص الإصابة بتسوس الأسنان.