تايوان ترفع قيود ارتداء الكمامات في المطاعم والأماكن المغلقة

بعد ثلاث سنوات من الجائحة العالمية، قالت تايوان إنه لم يعد يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات في الأماكن المغلقة، على الرغم من أنها لا تزال تطبق بعض القيود.

سيظل هناك حاجة لأن يرتدي المواطنون الكمامات في أماكن مثل المستشفيات والمؤسسات الطبية وكذلك في وسائل النقل العام، حسبما قال مركز قيادة الأوبئة المركزي في تايوان اليوم الاثنين. ولن يتطلب دخول المطاعم والمكاتب ارتداء كمامات.

ستشهد المدارس تخفيفا في قاعدة ارتداء الكمامات في مارس ، حيث يتم تخفيف الشرط في منطقتين.

ومع ذلك، واصل الكثير من المواطنين في شوارع العاصمة تايبيه وفي مباني الشركات ارتداء الكمامات. وفي متاجر البقالة، لا يزال المتسوقون يرتدون أغطية الوجه.

في ديسمبر أزالت تايوان إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، والتي تطلب من المواطنين ارتداء الكمامات حتى أثناء المشي في الشارع.