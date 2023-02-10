«صحة دبي»: حزمة من التسهيلات لدعم نمو القطاع الطبي الخاص

أكدت هيئة الصحة بدبي، أنها تقدم حزمة من التسهيلات والدعم للقطاع الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ونموه.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، خلال افتتاح العيادة الجديدة التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، في «الأربيان سنتر» بدبي، إن الهيئة تحرص على تقديم كل التسهيلات وأنواع الدعم للقطاع الخاص، في إطار تعزيز وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي بالدولة.

وأكد الملا أن الهيئة تعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لها في عملية التطوير، لذا فإنه مشمول بكل خطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصحي التي تضعها الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تقدم حزمة من التسهيلات للقطاع الخاص، تشمل تسهيل الإجراءات وتسريعها، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودعم نموه.

من جانبه، أوضح مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، الدكتور حيدر اليوسف، أن العيادة الجديدة، تم إنشاؤها بناء على احتياجات ومتطلبات منطقة الخوانيج.

وذكر أن العيادة تقدم خدمات التطبيب عن بعد، وخدمات كبار المواطنين من خلال الزيارات المنزلية .