"بلدية دبي" تنجز فحوصات الأغذية للتأكد من سلامتها عبر مختبر متنقل بالقرية العالمية

أكدت بلدية دبي مواصلة إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة الأغذية في القرية العالمية، عبر المختبر المتنقّل لفحوصات الأغذية، أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع لها، والمزوّد بنظام مُحكم لجمع وفحص العينات، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بموقع الفعاليات التي تُقام في إمارة دبي على مدار العام. ويأتي ذلك في إطار جهود ورؤية بلدية دبي لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزيزاً لمنظومة السلامة الغذائية في إمارة دبي، ومكانتها كنموذج للمدن العالمية الرائدة.

ويوظّف المختبر التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوصات الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة. كما يجري التأكّد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.

ويُعدُّ مختبر فحوصات الأغذية المتنقّل، من المختبرات الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك نسبةً إلى تصميمه وخصائصه الفنية المتفرّدة، إضافةً إلى كونه أول مختبر أغذية متنقّل يحصل على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017، والخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، الأمر الذي مكّنه من تحقيق بصمة متميزة في مجال فحوصات الأغذية.

ويذكر أن المختبر تواجد في العديد من الفعاليات والأحداث التي أُقيمت في إمارة دبي، حيث فحص مجموعة واسعة من الأغذية خلال "إكسبو 2020 دبي"، و"كأس دبي العالمي للخيول"، و"معرض الطيران"، "مهرجان دبي للمأكولات"، و"بطولة ند الشبا"، حيث كان له دوراً رئيسياً في الحماية الاستباقية من المخاطر الغذائية.