يكشف الخبراء عن سبب استمرار السعال الشتوي لفترة أطول هذا العام

قال خبير في الطب العام إن السعال الذي يستمر لفترة طويلة هذا الشتاء قد يكون نتيجة إصابة الأشخاص بعدوى تلو الأخرى.

قالت البروفيسور كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء الممارسين، إن الأطباء لاحظوا أن الجولة الحالية من التهابات الجهاز التنفسي يبدو أنها تستمر لفترة أطول من المعتاد.

وقالت إن الأرقام من مركز الأبحاث والمراقبة بالكلية تظهر أن معدلات التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي أعلى بكثير من المتوسط الذي نشهده عادة حتى الآن في فصل الشتاء كما ذكر في صحيفة غولف تودي.

وقال البروفيسور هوثورن لوكالة الأنباء الفلسطينية: "ليس من الواضح سبب استمرار بعض التهابات الجهاز التنفسي الحالية لفترة أطول من المعتاد - وقد لاحظ الأطباء والمرضى ذلك، لكننا لسنا متأكدين تمامًا من سبب ذلك يحدث.