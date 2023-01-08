«إسعاف دبي» في حالة تأهب للتعامل مع الحالات الطارئة

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة للتعامل مع تداعيات الأمطار المحتملة، بناء على تقارير الأحوال الجوية من خلال 123 نقطة إسعافية، موزعة على أنحاء إمارة دبي.

وقالت إن الأمور تسير بشكل طبيعي، وإن كوادرها وأسطولها في حالة تأهب مستمر.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل جلفار، لـ«الإمارات اليوم» أن «إسعاف دبي» تعمل ضمن فريق طوارئ متكامل يجمع الجهات المعنية كافة لمتابعة تداعيات الحالة الجوية، والتعامل مع أي حالة طارئة على الفور، مضيفاً أن «الأمور في دبي تسير بشكل طبيعي».

وذكر جلفار أن المؤسسة وضعت الكوادر الإسعافية كافة في حالة تأهب كامل، إلى جانب أسطول من الآليات المتطورة القادرة على التعامل مع أي حالة طارئة في أي مكان، كما رفعت درجة استعداد الكوادر الإسعافية من أطباء وفنيي الطب الطارئ ومسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، طوال ساعات الليل والنهار، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسة وشركائها الاستراتيجيين، شرطة دبي وهيئة الصحة والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، بما يصبّ في مصلحة المريض أو المصاب أو المتعامل، لافتاً إلى التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشرطة بسرعة ودقة.