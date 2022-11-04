إغلاق «جافكو سوبرماركت» بأبوظبي لمخالفات عالية الخطورة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «جافكو سوبرماركت» في أبوظبي، لمخالفتها قانون الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات عالية الخطورة، وعدم التزام المنشأة تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ومنها رصد تفشي الحشرات في المنشأة، وتدني مستوى نظافة الثلاجات والأرضيات ومناطق عرض المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وسوء تخزين اللحوم، وعرضها للبيع في حالة سيئة جداً، بالإضافة إلى عدم كفاءة منطقة عرض الأسماك، وغيرها من المخالفات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير أربع مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة جميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.