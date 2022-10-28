"بلدية دبي" الأسواق خالية من منتجات "Dove" الملوثة

أكدت بلدية دبي سلامة منتجات "Dove"، المتداولة في أسواق الإمارة، حيث أن مصدر المنتجات التي يتم تداولها محلياً، يختلف عن تلك التي يتم تداولها في الأسواق الأمريكية، وطالبت الجمهور بضرورة توخي الحذر نحو الاخبار والشائعات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية، والمتوفرة للعرض أو التداول في السوق المحلي في الامارة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، قد أعلنت أخيراً أن تشيغلات من منتجات النظافة التي تحمل ماركة " دوف" تحتوي على مادة تحتوي على مواد مسرطنة، وطالبت الشركة المصنعة بسحبها، وحذرت الجمهور من استخدامها.

وذكرت بلدية دبي " أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في بعض منصات التواصل الاجتماعية حول تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من منتجات ذات علامات تجارية رائدة من مستحضرات العناية الشخصية في عبواتها المضغوطة بسبب احتوائها على مادة البنزين المسرطنة، تؤكد بلدية دبي بأن المنتجات المذكورة غير متداولة في الأسواق المحلية للإمارة، كما أن مصدر المنتجات المستوردة يختلف عن مصدر المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق الأمريكية ، نظرا لاختلاف المواصفات المطبقة حسب الظروف البيئية لكل منطقة".

وذكرت أن المستحضرات المصنعة محلياً، والمستوردة والمتداولة في الأسواق تخضع لنظام رقابي متكامل يبدأ من التفتيش عند جميع منافذ إمارة دبي والسماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها فقط بعد استيفائها للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى برنامج التفتيش الدوري على المؤسسات المرخصة في الإمارة للتأكد والتحقق من التزامها وإدارة سحب العينات لضمان تداول منتجات استهلاكية امنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة.

وناشدت البلدية الجمهور بالتواصل معها في حال الاستفسار أو التأكد من الأخبار أو عند حدوث أي أضرار ناتجة عن استخدام أي من مستحضرات العناية الشخصية بشكل عام، وذلك عن طريق الاتصال ب 800900 أو عن طريق نافذة منتجي في التطبيق الذكي لبلدية دبي و عبر الاطلاع على الخبر اليقين في موقع بلدية دبي www.dm.gov.ae.