"ملفي" تطلق بوابتها الصحية

أطلقت "ملفي"، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي، "بوابة ملفي الصحية"، التي توفر لأفراد المجتمع في أبوظبي وصولاً رقمياً آمناً وسلساً إلى سجلاتهم الطبية المركزية من خلال بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية.، ويمكن للمرضى من خلال البوابة الاطلاع على معلوماتهم الطبية حول الزيارات التي قاموا بها للمنشآت الصحية في الإمارة والاطلاع على النتائج المخبرية وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والحالات والتطعيمات ومذكرات الخروج من المستشفى الخاصة بهم، وذلك ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2022 .

ويأتي تطوير "بوابة ملفي الصحية" تتويجاً للإنجازات المتميزة التي حققتها "ملفي" منذ إطلاقها، حيث تُعد أسرع منصة تبادل معلومات صحية في العالم، وذلك من خلال إتمام ربط 100٪ من المستشفيات و 99٪ من جميع مراجعات المرضى في أبوظبي في غضون ثلاث سنوات فقط. ويعزز إطلاق البوابة نهج التركيز على المريض في الرعاية الصحية من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المناسبة والمشتركة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في الإمارة.

هذا ويمكن للجمهور تحميل تطبيق بوابة ملفي الصحية للهواتف الذكية من متجر آبل، كما ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الإنترنت على العنوان: healthportal.malaffi.ae وتسجيل الدخول بأمان باستخدام حساب UAE Pass أو باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني بعد التحقق من المعلومات الأساسية، ومن بينها الهوية الإماراتية. وسيتم توفير التطبيق على متجر غوغل بلاي قريباً.