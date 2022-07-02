"الصحة" تنشر أهم الاجراءات الوقائية خلال فترة الحج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كل من يرغب بقضاء فريضة الحج لهذا العام، الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من التقاط الأمراض أو نقلها، وأهمها:

التأكد من الحصول على التطعيمات اللازمة

المحافظة على نظافة اليدين

ارتداء الكمامة بطريقة تغطي الأنف والفم

استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال

تجنب المصافحة أو العناق

في حال ظهور أي أعراض كاسعال أو الطفح الجلدي أو ضيق في النفس أو آلام في العضلات فمن المهم استشارة الطبيب

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