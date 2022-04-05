«صحة دبي»: 34.9% انخفاضاً في العمليات الجراحية العام الماضي

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي، عن تراجع عدد العمليات الجراحية التي أجريت في إمارة دبي، حيث بلغت 131 ألفاً و355 عملية، مقارنة بـ201 ألفاً و966 عملية في العام السابق، أي بنسبة 34.9%، وذلك لتخلي كثير من المرضى عن إجراء بعض العمليات غير العاجلة، بسبب جائحة «كورونا».

وحسب أحدث إحصاءات الهيئة، فإنه تم إجراء 70 ألفاً و484 عملية جراحية كبرى، بنسبة بلغت 54%، مقابل 60 ألفاً و716 عملية صغرى، بنسبة بلغت 46%، فيما أجريت 64.6% من العمليات في القطاع الخاص، و22.9% منها في مستشفيات الهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أن مدينة دبي الطبية شهدت إجراء 16 ألفاً و196 عملية جراحية، بنسبة بلغت 12.3% من العمليات، وتصدرت عمليات الجراحة العامة بنسبة 20.73%، تليها أمراض النساء والولادة بنسبة 20.73%، ثم الإصابات وجراحة العظام بنسبة 11.1%، ثم جراحة العيون بنسبة 7.56%، وتنوعت بين عمليات مجدولة وعمليات طارئة.

وأظهرت إحصاءات الهيئة انخفاض معدل مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 25.1%، نتيجة الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، 77.2% منهم مراجعون للعيادات الخارجية في مستشفيات القطاع الخاص ومدينة دبي الطبية، و22% مراجعون لعيادات المستشفيات الحكومية.

وانخفض عدد مراجعي الأقسام بنسبة بلغت 3.8% سنوياً، منهم 71.3% من المرضى الداخليين في مستشفيات القطاع الخاص، و27.7% من المرضى الداخليين في مستشفيات الهيئة، و1% من هذه الفئة من المرضى كانت في مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وكشفت إحصاءات الهيئة أن عدد المصابين بالأمراض السارية (المعدية) 14 ألفاً و743 مريضاً، بانخفاض بلغت نسبته 62.02%، وكانت أكثر إصابات الأمراض المعدية بين السكان من الفئات العمرية بين 25-34 عاماً، بنسبة بلغت 28.16%، ثم الفئة العمرية بين 1-5 سنوات، بنسبة بلغت 16.1%، في حين كانت نسبة هذه الأمراض بين السكان من 45 سنة فأكثر بسيطة وبنسبة بلغت 12.29%.

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