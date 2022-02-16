إنقاذ حياة إماراتية عمرها 80 عامًا سقط جسم غريب بقصبتها الهوائية

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

نجح فريق طبي بالعين في إنقاذ حياة مسنّة إماراتية تبلغ من العمر 80 عاما بإزالة جسم غريب طوله 10 سم من الشعب الهوائية.

وتبين للأطباء أن الجسم الغريب عبارة عن جزء مكسور من عود قطني، سقط بدون قصد في قصبتها الهوائية، وانتقل إلى الشعب الهوائية، ووقع العود خلال تنظيف مساعدة الرعاية المنزلية التي تعتني بها الجزء الخارجي لأنبوب قصبتها الهوائية.

وعانت المريضة من صعوبة في التنفس، وبدأت مستويات تشبّع الأكسجين لديها في الانخفاض، ما اضطر أسرتها إلى نقلها إلى مستشفى برجيل في العين.

وخضعت المسنّة التي كانت طريحة الفراش منذ سنوات، لعملية ثَقب القصبة الهوائية، وتتنفس بمساعدة جهاز الضغط المستمر في مجرى التنفس .

وقال الدكتور أيمن هلال، جرّاح طبّ الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى برجيل في العين، المشرف على الفريق الطبي للعملية: "وصلت المسنة للمستشفى، وكانت مستويات تشبّع الأكسجين لديها منخفضة بصورة حرجة".

وتابع: تم إجراء تنظير باطني للمريضة، وتبين أنّ العود القطني مستقرٌ في شعبتها الهوائية اليمنى، وتسبب في ظهور إفرازات الشُعب الهوائية التي ملأت المنطقة المحيطة بالرئتين، وأدى لإصابتها بنزيف بسيط في الرئتين. وفي الوقت نفسه، تراجعت مستويات التشبّع بالأكسجين لديها بشكل حاد، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وأكمل: "حافظنا على مستويات التشبّع بالأكسجين لديها، وتمكنا من إزالة الجسم الغريب وقسطرة القصبة الهوائية".

وأشار الى انه تم أدخل قسطرة القصبة الهوائية إلى مكانها مرة أخرى، والمحافظة على استقرار حالة المريضة، كما تم التأكد من عدم إصابة الرئتين بالالتهاب وخلوّها من النزيف. وظلّت المريضة تحت الملاحظة لمدة يوم، وخرجت من المستشفى في اليوم التالي.

وأوضح هلال أنّ أي تأخير في إزالة الجسم الغريب كان سيؤدي إلى إصابتها بتشنّج حاد في القصبة الهوائية، والتهاب رئوي، وضيق في التنفس، وهو ما كان سيهدد حياة المريضة.

وقال: يشكّل تنظيف أنبوب القصبة الهوائية باستخدام عود قطني أمرًا خطيرًا، وننصح باستخدام قسطرة لشفط الإفرازات منه، كما يجب إخراج أنبوب القصبة الهوائية لتنظيفه، ثمّ إدخاله مرة أخرى بعد عملية التنظيف.

وتتم هذه العملية مرة واحدة كل شهرين، شريطة تحرّي أقصى درجات الحذر والحيطة خلالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news