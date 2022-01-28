«الصحة» تستعرض مستجدات السجل الوطني الصحي الموحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي، مستجدات ومزايا منصة «رعايتي»، التي تمثل السجل الوطني الصحي الموحد، بالشراكة مع الجهات الصحية في الدولة.

وبلغ عدد المرافق الصحية المنضوية تحت المنصة 207 مرافق، وسيزداد الرقم بشكل مستمر، حيث تتواصل إضافة مزيد من مرافق الرعاية الصحية.

وتشكل الشراكة بين الجهات الصحية علامة فارقة في مسيرة منصة «رعايتي»، المتمثلة في الربط مع كل من «وريد» (نظام معلومات الرعاية الصحية الإلكتروني) لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي والإمارات الشمالية، و«نابض» (شبكة المعلومات الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي)، وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ على التنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، للربط وتبادل المعلومات بين منصة «رعايتي» ومنصة «ملفي». وتهدف المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية للمواطنين والمقيمين، وتوفير رعاية صحية متقدمة للمرضى، وتحليل البيانات والتخطيط المستقبلي للخدمات الصحية، بناء على توحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي، مع مواصلة الالتزام بالسرية في نقل المعلومات، وتحسين القدرة على الكشف المبكر للأمراض.

وأكد وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي، أهمية بناء نظام رعاية صحية إلكتروني موحد للمرضى على مستوى الدولة، وتوظيف الابتكار والمضي في مسيرة التحول الرقمي، بما من شأنه ضمان توفير رعاية صحية ذات مستوى عالمي للجميع، وتعزيز جودة ومخرجات العلاج، وبالتالي مواصلة ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.

وذكر مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة، في دبي، الدكتور محمد عبدالقادر الرضا، أن ربط نظامي «نابض» و«رعايتي» يخدم المصالح المشتركة للمستفيدين من النظامين.

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