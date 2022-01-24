دبي تصنع أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي في العالم

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي في العالم، خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي، الذي بدأت فعالياته بدبي اليوم.

وأوضحت المؤسسة، أنها أطلقت الحافلة بالتعاون مع "نافكو" من منطلق حرصها على استثمار شراكاتها لتطوير منظومة العمل الإسعافي بالشكل الأمثل وصولا لتقديم خدمات مميزة تليق بالسمعة العالمية لمدينة "دبي" و لتحافظ على استحقاقها للريادة عالميا .

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي " نثمن دور شركاءنا في دعم وتطوير منظومة الإسعاف بما يتوافق مع رؤية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله القائمة على تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص واثره على مستقبل التنمية في جميع المجالات ، ونقدم اليوم في هذه التظاهرة الصحية وبالتعاون مع شركة نافكو حافلة إسعاف برية 4x4 تعد الأولى من نوعها في المنطقة لما تتميز به من مواصفات عالمية تتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها إسعاف دبي".

وعن وحدة الإ سعاف البري قال الدراي " تم تصنيع حافلة الإسعاف محليا بالتعاون مع شركة نافكو باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلية والخارجية ، بمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ تمنع تكون البكتيريا كما أنه روعي في التصميم أنى تكون سهلة التنظيف والتعقيم ، إضافة لعملها بنظام الطاقة الشمسية المستخدم لشحن المعدات الطبية ،بالإضافة لتزويدها بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائيا في حال حدوثها ، كما تم اضافة إضاءات خارجية وداخلية من نوع ليد موفرة للطاقة وصديقة للبيئة ، كما أنها مزودة بشبكة واي فاي متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات و كاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم وذلك لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة كما أنها مجهزة بأربعة أسره اوتوماتيكية الحركة لإنقاذ أربعة حالات حرجه في آن واحد وتتسع إجمالا لسبعة مصابين".

وتابع" تم تجهيز الوحدة باحدث المعدات الطبية وتم اختيار الالوان الداخلية لإعطاء الراحة النفسية للمصاب ، وروعي أن تكون الانارة الداخلية قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض ، ونظرا لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة ويوفر جوا داخليا باردا ومريحا"

وذكر أن الوحدة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كلغ يعمل على رفع النقالة بطريقة تقنية تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عمليه إدخال آمنة للمصابين".

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