فحص «كوفيد-19» إلزامي للمسافرين إلى إنجلترا

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

قررت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إلزام المسافرين إلى المملكة المتحدة، اعتباراً من الغد، إجراء اختبار (PCR)، أو (LFD COVID-19)، قبل السفر إلى إنجلترا من الخارج.

وذكرت سفارة الإمارات في لندن أن الإجراء ينطبق على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، سواء تم تطعيمهم بالكامل أم لا، ويجب إجراء الاختبار في غضون يومين قبل السفر.

وأوضحت أنه سيتعين على القادمين إلى إنجلترا إجراء اختبار (PCR) في اليوم الثاني للوصول، ولو تم تطعيمهم بالكامل، كما يجب على المسافرين الحجر الصحي حتى يتلقوا نتيجة اختبار سلبية، وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يجب عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.

وذكر موقع إرشادات السفر البريطاني للقادمين من الخارج أنه يُعفى بعض الأشخاص، بمن في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاماً أو أقل من إجراء الاختبار.

وبدأت المملكة المتحدة في استقبال المواطنين الإماراتيين الحاصلين على التطعيم باللقاحات المعتمدة، من دون حجر صحي اعتباراً من أكتوبر الماضي، حيث تقبل اللقاحات المعتمدة لديها، التي تقدمها الهيئات الصحية في الدولة، واللقاحات المعتمدة هي أكسفورد، أسترازينيكا، وفايزر بايونتيك، وموديرنا، وجونسون.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، قوله إن «جميع المسافرين القادمين إلى إنجلترا سيُطلب منهم إجراء فحص كورونا قبل المغادرة إليها، وفي الوقت ذاته أضافت الحكومة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء».

وذكرت أن الحكومة قررت التحرك بعد تلقي بيانات جديدة حول انتشار السلالة «أوميكرون»، التي ظهرت في جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن هناك 27 حالة بالفعل في إنجلترا، وهذا الرقم آخذ في الارتفاع.

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