70 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 90 حالة ولا وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من دون تسجيل أي حالة وفاة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وشفاء 90 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 263 ألفاً و429 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741 ألفاً و790 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة كما هو 2145 حالة.

‌‎وكشفت عن شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736 ألفاً و601 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 19 ألفاً و694 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 21 مليوناً و802 ألف و32 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 220.44 جرعة لكل 100 شخص. وأوضحت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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