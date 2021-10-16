نقل خدمات الطواري للأطفال من مستشفيي "دبي ولطيفة" إلى "الجليلة"

المصدر: دبي-وجيه السباعي





أنهت هيئة الصحة بدبي جميع إجراءات وخطوات نقل خدمات الطوارئ للأطفال من مستشفيي (دبي ولطيفة للنساء والأطفال)، إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، على أن يبدأ "الجليلة" في استقبال الحالات الطارئة للأطفال اعتباراً من الأربعاء 20 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك ضمن خطة اعتمدتها الهيئة وبدأت تنفيذها قبل شهرين، لنقل جميع الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال من مستشفيات "صحة دبي" إلى "الجليلة"، وذلك ضمن إطار تكامل الأدوار بين مستشفيات دبي الحكومية، وتجميع الخدمات الطبية المقدمة للأطفال تحت سقف واحد.

كما جاءت سلسلة نقل الخدمات، أيضاً استناداً لمذكرة تفاهم، كانت الهيئة قد وقعتها مع مستشفى الجليلة في أبريل الماضي، بهدف تحقيق التوافق الاستراتيجي في تقديم الخدمات الطبية والطبية المساندة، وخدمات الدعم المؤسسي، إلى جانب تضافر الجهود المشتركة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المؤسسية والبشرية والمالية، بما يصب في مصلحة وخدمة الأطفال، ويحقق للمرضى منهم العناية الطبية فائقة المستوى.

في السياق نفسه تهيأ مستشفى الجليلة بكامل تقنياته وتجهيزاته الحديثة وبيئة الاستشفاء التي يتميز بها، لاستقبال الحالات الطارئة للأطفال، وسط عناية فائقة من الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية، وكذلك الإدارية، التي استعدت لتقديم أفضل ما لديها من خدمات في سبيل رعاية الأطفال وتعزيز صحتهم.

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