772 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1026 حالة و4 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 1026 حالة لمصابين بالفيروس، ووفاة أربع حالات بتداعيات الإصابة بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 286 ألفاً و17 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 726 ألفاً و797 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2057 حالة.

وكشفت عن شفاء 1026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 717 ألفاً و257 حالة.

‌وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 89 ألفاً و830 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 18 مليوناً و726 ألفاً و541 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 189.34 جرعة لكل 100 شخص.

وقالت إن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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