977 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1314 وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع 977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالتين بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1314 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت بأنه تماشياً مع توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 285 ألفاً و614 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 724 ألفاً و240 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2048 حالة.

وكشفت عن شفاء 1314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 713 ألفاً و835 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 28 ألفاً و837 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 18 مليوناً و455 ألفاً و348 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 186.60 جرعة لكل 100 شخص.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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