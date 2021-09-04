978 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1504 حالات ووفاة واحدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1504 حالات جديدة من «كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها، تم إجراء 299 ألفاً و936 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 721 ألفاً و308 حالات.

وأعلنت عن وفاة حالة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2044 حالة.

وكشفت عن شفاء 1504 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 709 آلاف و659 حالة.

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