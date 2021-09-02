نبضات.. استخراج حصوة طولها 7 سم باستخدام جراحة «ثقب المفتاح»

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

خضعت مريضة تبلغ من العمر 52 عاماً، لعملية جراحية «ثقب المفتاح» بمستشفى الزهراء في دبي لإزالة إحدى أكبر الحصوات المرارية على مستوى العالم، إذ عانت المريضة، لأربعة أيام، آلاماً شديدة في البطن، وتم تشخيص حالتها بوجود حصوات في المرارة، وهي حالة نادرة وصعبة، لكون الحصوة أكبر حصوات المرارة المسجلة على مستوى العالم على الإطلاق، ولو تُركت من دون علاج، ستؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريضة. وقال أخصائي الجراحة العامة والمتخصص في إجراءات المناظير وجراحات الحصوة في المستشفى، الدكتور صباح الأرناؤوط، إن حصوة المرارة كانت أكبر من المتوسط، أي تزيد على خمسة سم، ولا يتم رؤيتها بشكل شائع، وتم اتخاذ القرار بوجوب استئصالها جراحياً لتجنيب المريضة أي مضاعفات أخرى، من خلال جراحة «ثقب المفتاح» لتجنب حدوث جروح (ندبات)، ولتعجيل التعافي والشفاء.

وأضاف أن حجم الحصوة كان سبعة سم، وتمت إزالتها من خلال جراحة «ثقب المفتاح»، وكان الإجراء الذي تم إجراؤه طفيفاً، ما سمح للمريضة بالشفاء السريع وبإقامة أقصر في المستشفى.

وبعد إتمام الجراحة بنجاح، تعافت المريضة تماماً، وتمكنت من العودة لمزاولة أعمالها الروتينية المعتادة في غضون ثلاثة أيام فقط.

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