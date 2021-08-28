مراكز لفحص "كورونا" تشهد إقبالاً كثيفاً من الطلبة وذويهم قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي.. فيديو

المصدر: أمين الجمال - دبي

شهدت مراكز فحص "كورونا"، إقبالاً كثيفاً من الطلبة وأولياء أمورهم، قبل يوم واحد من انطلاق العام الدراسي الجديد (2022/2021) غداً، ما اضطرهم إلى البقاء لفترات طويلة في هذه المراكز لإنجاز الفحص.

من جانبها، أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، الذين لم يتمكنوا من إجراء فحص PCR، بالدوام يوم الاثنين بدلا من الأحد (غداً)، شريطة أن يقدموا نتيجة سلبية لPCR، وذلك بسبب الزحام الشديد الذي تشهده مراكز الفحص.

ودعا ذوو طلبة إلى تخصيص قائمة بالمنشآت الطبية والمراكز التي توفر فحص PCR السريع للطلبة، للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد مراكز فحص كورونا المكتظة بالطلبة. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dpVYXrHPwk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 28, 2021

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