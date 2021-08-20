«صحة أبوظبي» تحذر النساء من 9 طرق لغش منتجات التجميل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حذرت دائرة الصحة في أبوظبي من استخدام منتجات تجميل مغشوشة أو ممنوعة أو محظورة لما يمكن أن تسبب فيه من مشكلات صحية خطرة، وحددت تسعة طرق للغش في منتجات التجميل عبر وسيلتين هما التغيير في محتويات المنتج التجميلي أو الغش في المعلومات الواردة في ملصق المنتج أو كليهما معاً.

وتفصيلاً، حددت دائرة الصحة أبوظبي تسع حالات لغش منتجات التجميل ست منها عبر التغيير في محتويات المنتج التجميلي وتشمل احتواء المنتج على أدوية أو مواد محظورة ومواد كيميائية بتركيزات عالية يمكن أن تتسبب في حدوث آثار جانبية ومشاكل صحية خطيرة، أو احتواء المنتج على شوائب أو مواد مشبوهة، تصنيع المنتج أو تخزينه في ظروف غير ملائمة تؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة مثل البكتيريا والفطريات، أو تكون عبوة المنتج مصنعة كلياً أو جزئياً من مادة سامة أو ضارة بالصحة، أو أن يحتوي المنتج على إضافات أو صبغات غير آمنة، بالإضافة إلى احتواء المنتج على مواد غير مجربة وبتركيبات وكميات غير متناسبة.

وأشارت الدائرة، في دليل الاستخدام الآمن لمنتجات التجميل الذي أصدرته أخيراً، إلى ثلاث حالات لغش منتجات التجميل عبر المعلومات الخاصة بملصق المنتج، تشمل احتوائه على بيانات مزيفة ومعلومات مضللة، أو عدم احتواء ملصق المنتج على اسم وعنوان الشركة المصنعة، أو قائمة بالمكونات الصحيحة مع ذكر الكميات المستخدمة بوضوح، بالإضافة إلى تصنيع عبوة مستحضر التجميل أو تعبئتها بطريقة مضللة للمستهلك وبطريقة مقلدة لمنتج معروف.

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