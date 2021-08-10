ورشة متنقّلة تنضم إلى أسطول «إسعاف دبي» لخدمة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إطلاق «ورشة متنقلة» لخدمة طاقم آليات الإسعاف المخصصة لخدمة «إكسبو 2020»، للتعامل مع الأعطال الفنية الخفيفة التي يمكن أن تتعرض لها آليات الإسعاف المختلفة والموزعة في مختلف النقاط الإسعافية المخصصة لخدمة هذا الحدث العالمي.

وتعتبر الورشة المتنقلة ابتكاراً جديداً يضاف إلى ابتكارات المؤسسة الرامية لاختصار الوقت وتقديم خدمات أفضل في شتى الظروف والأماكن.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي: «نستثمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الابتكار، ونبحث عن الطرق والوسائل التي تمكننا من تقديم خدمات أسرع بجودة عالية، لذلك وجهنا بتطوير ورشة متنقلة، يمكنها التعامل مع الأعطال الخفيفة التي تتعرض لها مركبات الإسعاف في النقاط الإسعافية المختلفة، أو أثناء التنقل، وتم بالفعل تطويرها وتجهيزها بشكل كامل في شعبة إدارة وصيانة المركبات بالمؤسسة، من خلال إعادة تدوير مركبة من مركباتنا بتكلفة قيمتها 60 ألف درهم فقط».

وعن مواصفات الورشة المتنقلة أوضح الدراي: «تم تجهيز الورشة للتعامل مع الأعطال الميكانيكية والكهربائية، وإجراء الصيانة العامة وصيانة الإطارات وأنظمة التكييف بالإضافة إلى صيانة المعدات الطبية، والقدرة على استبدال الأجزاء الاستهلاكية، كما أنها تحتوي على مولد للكهرباء وضاغط للهواء وأجهزة لغسيل المركبات وتعقيمها لضمان الصحة والسلامة».

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