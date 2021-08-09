«صحة أبوظبي»: 65 درهماً قيمة مسحة الأنف.. عاجلة أو عادية

المصدر: أبوظبي ■ وام

دعت دائرة الصحة في أبوظبي المنشآت الصحية المرخصة من قبلها إلى الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس «كوفيد-19»، البالغة 65 درهماً للعيّنة الواحدة.

ويشمل ذلك أخذ وفحص العيّنة وإصدار تقرير بالنتيجة، سواء كانت الخدمة عاجلة أو عادية.

وأكّدت الدائرة إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، وإصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.

وأشارت إلى أنه يتعين على الأفراد الذين لا يعانون أيّ أعراض أو مؤشرات طبية تغطية كلفة الفحص، أما في الحالات الأخرى فتتم تغطية كلفة الفحص من خلال البرامج المشمولة من الحكومة وفق القيمة المحددة.

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