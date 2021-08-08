"صحة أبوظبي" تعلن عن قيمة مسحة الأنف "PCR" العادية والعاجلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت دائرة الصحة أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي - جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها إلى ضرورة الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس "كوفيد-19" البالغة 65 درهم للعينة الواحدة حيث يشمل ذلك أخذ وفحص العينة وإصدار تقرير بالنتيجة سواء كانت الخدمة عاجلة أو عادية وذلك وفقا لما جاء في التعميم رقم (108) لسنة 2021.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، كما سيتم إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.

وأشارت الدائرة أنه يتعين على الأفراد الذين لا يعانون أي أعراض أو مؤشرات طبية تغطية كلفة الفحص أما في الحالات الأخرى فيتم تغطية تكلفة الفحص من خلال البرامج المشمولة من الحكومة وفق القيمة المذكورة.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد قامت مؤخراً بمخالفة منشأة لم تلتزم بالسعر المحدد لفحص مسحة الأنف (PCR).

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