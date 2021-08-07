1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 273 ألفاً و251 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم، وحصرهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 690 ألفاً و9 حالات.

كما أعلنت الوزارة وفاة شخصين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1969 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة شفاء 1481 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 667 ألفاً و74 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 49 ألفاً و79 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 17 مليوناً و37 ألفاً و618 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 172.26 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتساعد على تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

17 مليوناً و37 ألفاً و618 إجمالي جرعات لقاح «كوفيد-19» التي قدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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