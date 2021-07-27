«طموح» تفتتح مركزاً يستوعب 10 آلاف شخص يومياً في عجمان

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

افتتحت شركة طموح للرعاية الصحية مركزاً لتقديم الخدمات لمكافحة فيروس كورونا في أرض المهرجان، مقابل دوار الزوراء في إمارة عجمان، إذ يقدم المركز ثلاث خدمات، من أبرزها إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجاناً، وخدمة الفحص بتقنية الليزر بتقنية «دي بي آي»، وفحص «بي سي آر»، من خلال مسحة الأنف.

وقال مدير المواقع الخارجية في شركة طموح للرعاية الصحية، مبارك سيف الكتبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز الجديد في أرض المهرجان في عجمان يستهدف فئات العمال بشكل أساسي في المنطقة الصناعية في عجمان، كما سيخدم سكان الإمارات الشمالية.

وأوضح أن المركز سيقدم ثلاث خدمات، من أبرزها إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجاناً، وخدمة الفحص بتقنية الليزر بتقنية «دي بي آي» بقيمة 50 درهماً، وفحص «بي سي آر» من خلال مسحة الأنف بقيمة 75 درهماً، لافتاً إلى أن المركز مخصص لاستيعاب ما بين 5000 إلى 10 آلاف شخص يومياً.

وأضاف أنه يوجد أكثر من 70 ممرضاً وممرضة في المركز، يقدمون الخدمات للفئات المستهدفة وللمتعاملين، وأنه سيتم رفع عدد الكوادر كلما ارتفع عدد المتعاملين، مشيراً إلى أن المركز يعمل 24 ساعة متواصلة، بحيث ستظهر نتيجة فحص تقنية الليزر «دي بي آي» خلال ثلاث دقائق، كما سيحصل على نتيجة فحص «بي سي آر» خلال 24 ساعة، وأن المركز سيعمل على أن تظهر النتائج خلال 12 ساعة مستقبلاً.

وأشار إلى المركز سيخدم جميع الفئات من أي إمارة، ودون استثناء، بحيث يمكن للراغبين في السفر عبر الموانئ والمناطق الحدودية والمطارات بالدولة في المناطق الشمالية إجراء الفحوص من خيمة المركز للحصول على النتيجة في الوقت والسعر المناسب، بما يمكنه من السفر دون تأخير.

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