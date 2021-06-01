"التربية" تعلن تفاصيل بروتوكول امتحانات الثانوية العامة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد ممثل قطاع التربية والتعليم في الدولة، هزاع المنصوري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، جاهزية واستباقية ومرونة قطاع التعليم في الدولة التي ضمنت تطبيق برامج استمرارية الأعمال خلال جميع مراحل الأزمة، مشيراً إلى تصدر دولة الإمارات المشهد بمرونة وفعالية سياساتها وخططها الاستراتيجية للوصول إلى مرحلة التعافي، وبرهنت للعالم أنها مرجعية عالمية في إدارة الأزمات على مختلف الصعد.

وقال المنصوري: "ركزت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المنصرمة على استمرارية التطوير والحضور الدائم لفرق العمل التربوي، وهو ما ساهم في اكتساب الكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور خبرات إضافية، بجانب الاستثمار الأمثل في الممكنات التقنية والتعليمية، للخروج بإطار تعليمي وزمني يضمن ثنائية، استمرار التعلم وتحقيق جودة المخرجات واستدامتها".

وأضاف: "وفقاً للاستطلاعات التي أجريت لأولياء الأمور، تمكن قطاع التعليم على المستوى الوطني من تحقيق مستهدفاته بالنسبة لرضا أولياء أمور الطلبة بشأن تجربة التعلم عن بعد والتي فاقت المستهدفات، حيث حقق قطاع التعليم نسبة رضا فاقت 90% وهذه المؤشر الوطني شامل لجميع المؤسسات التعليمية"

وأعلن المنصور عن البروتوكول المعتمد والمنظم لاختبارات الصف 12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، والذي تمت صياغته بدقة متناهية لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري، وكوادر الخدمات المساندة، من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن الشروط الأساسية الواردة في البروتوكول، تتضمن إبراز نتيجة فحص كوفيد 19 على ألا تزيد مدتها عن 4 أيام قبل الدخول إلى المدرسة، وأن تتم طباعة نتيجة فحص ال بي سي آر السلبية من برنامج الحصن وتسليمها لمشرف عملية الدخول.

وأوضح أن فحص الـ PCR سيكون متاحاً بالمجان المعنية بالاختبارات والتي تضم طلبة الصف الثاني عشر بما فيهم الطلبة أصحاب الهمم، والكادر الإداري، والكادر التعليمي، والخدمات المساندة، وتشمل عناصر التنظيم والحراسة والتموين والنظافة، بالإضافة إلى أولياء الأمور، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت جميع شرائح الطلبة اهتماماً كبيراً لا سيما شريحة أصحاب الهمم، وتم وضع إجراءات محددة لتسهيل أدائهم للاختبارات ضمن ظروف مثالية.

وأشار إلى أن الفئات المستثناة من حضور الاختبارات، هما فئة الطلبة المصابين بـ كوفيد-19، وفئة الطلبة المخالطين لأشخاص مصابين بالفيروس، بشرط إبراز شهادة تفيد بالإصابة أو المخالطة، حيث سيتم إتباع إجراء آخر لتأديتهم للاختبارات، مشدداً على أهمية وصول الطلبة إلى المدرسة ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من موعد الاختبار، حيث سيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة، بجانب التزام أولياء الأمور والمصاحبين للطلبة بعدم الاختلاط بالطلبة الآخرين واقتصار تواجدهم في المركبات ووسائل النقل.

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