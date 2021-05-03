الحجر 5 أيام للمسافرين المطعمين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حدّثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩، إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين في الإمارة، ويبدأ العمل بها من اليوم.

ويتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أمّا بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة خمسة أيام، مع إجراء فحص إضافي في اليوم الرابع.

ويطبق البروتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أمّا بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من الدول الخضراء غير المطعمين إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الـ12. كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

• يتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص عند الوصول، وآخر في اليوم السادس.

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