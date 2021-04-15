1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 256 ألفاً و181 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1798 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 489 ألفاً و495 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1541 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1492 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 473 ألفاً و398 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 138 ألفاً و734 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، تسعة ملايين و295 ألفاً و462 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 93.98 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

- تقديم 138 ألفاً و734 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، والإجمالي 9.295.462 ملايين.

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