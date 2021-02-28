استمرار تطعيم كبار المواطنين على مستوى الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ حملة تطعيم كبار المواطنين ضد فيروس «كوفيد-19»، التي انطلقت مطلع يناير الماضي، وشملت ست محطات هي: عجمان، دبي، الفجيرة، دبا الفجيرة، أم القيوين، وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة التي شهدت إطلاق «حملة تطعيم كبار المواطنين في البيوت» من خلال زيارة فريق من الوزارتين، بيوت كبار المواطنين رجالاً ونساءً في مناطق مثل دهان، جلفار، الرمس، شعم.

وكانت الحملة انطلقت في 10 يناير الماضي، وحققت إقبالاً متزايداً من كبار المواطنين رجالاً ونساء في جميع محطاتها.

وتتواصل الحملة على مستوى إمارات ومناطق الدولة للوصول إلى كبار المواطنين وتأكيد تلقيهم اللقاح وفق جدول زمني محدد، بما يعزز الوقاية من الفيروس، تجاوباً مع الحملة الوطنية #يداً_بيد_نتعافى.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، وجود الفرق الصحية ميدانياً في مراكز سعادة كبار المواطنين في عجمان ودبي والفجيرة ودبا الفجيرة وأم القيوين، وصولاً إلى رأس الخيمة، مشيدة بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع «التي وفّرت الفرق الطبية لتطعيم كبار المواطنين في أماكن سكناهم».

وتحرص وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع الجهات المعنية، على الوصول إلى الفئات ذات الأولوية، وتقديم لقاح «كوفيد-19» لها، بما يعكس حرص القيادة على توفير المقومات كافة التي تعزز جودة الحياة، بتجاوز تداعيات أزمة «كوفيد-19» وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتتخذ الحملة خصوصية أكبر، كونها موجهة إلى الفئة الأكثر أهمية وأولوية وحاجة للقاح من أجل تعزيز صحتهم وسلامتهم والوقاية من مضاعفات المرض، من منطلق أن اللقاح هو السبيل لحماية أفراد المجتمع من تداعيات الإصابة بالفيروس.

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