«صحة دبي» تقلّل عدد طلاب «التدريب الإكلينيكي»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت هيئة الصحة في دبي تقليل عدد طلبة الجامعات الراغبين في التقديم على التدريب الإكلينيكي خلال جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة، بما يضمن سلامة المتدربين.

وبالنسبة لطلبات التدريب الجديدة، فقد دعت مقدميها إلى تعداد الأسباب التي تحول دون تأجيل تدريبهم، لمراجعة طلباتهم من قسم التدريب الطبي والأبحاث، والبتّ فيها.

ورحبت الهيئة بانضمام المتطوعين إلى فريق مكافحة الجائحة والمشاركة في حملات التطعيم، مؤكدة أنها ستعتبر مبادرتهم جزءاً من التدريب الإكلينيكي، وذكرت أنه بالنسبة للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب حالياً، فستستكمل الفترة التدريبية حسب الخطة الزمنية المعتمدة.

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