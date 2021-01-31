26.8 ألف مستخدم لـ«منصة الرعاية الصحية» في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي- أبوظبي

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي لـ «الإمارات اليوم» عن استخدام 26 ألفاً و860 شخصاً لتطبيق منصة الرعاية الصحية عن بعد، التي أطلقتها خلال جائحة كورونا لتقديم عدد من الخدمات الافتراضية عبر 2807 أطباء و160 منشأة.

وأوضحت أن المنصة توفر أكثر من 20 تخصصاً طبياً، وتشمل خدماتها التشخيص المبدئي والتوجيهات والإرشادات والدعم والاستشارات الطبية وتشخيص الحالات غير الطارئة، وحجز المواعيد وإدارتها، إضافة إلى الحصول على وصفات الأدوية والخدمات اللوجستية وطلب الوصفات الطبية عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد» ساعد مستخدميه في الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن وسلس، لضمان سلامتهم وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها عن بُعد، في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقالت مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة أمنيات الهاجري، إن التطبيق يتيح للمرضى الحصول على رعاية متميزة عبر الفيديو.

وشرحت أن المنصة تضمّ أداة «فحص الأعراض» المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً خاصاً لحجز المواعيد وتقديم الاستشارات الطبية الافتراضية، إضافة إلى إمكان الحصول على الاستشارات عن بُعد عبر الصوت والنصوص، والحصول على وصفات الأدوية والخدمات اللوجستية، من خلال المنشآت الصحية في أبوظبي.

وتابعت أن المنصة تقدم دعماً مستمراً لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يفضلون عدم زيارة المراكز الصحية خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن التطبيق مزود بخاصية المحادثة المباشرة، المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على تقييم وتشخيص أعراض المستخدم، وتوجيهه إلى أخصائي الرعاية الصحية عبر رابط الفيديو، بهدف تقديم مزيد من الاستشارات عند الضرورة. كما يتيح للأطباء التواصل عن بُعد مع مرضاهم. ويمكن لممارسي الطب العام أيضاً إرسال الرسائل النصية لمناقشة نتائج الاختبارات والفحوص والملاحظات مباشرة.

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