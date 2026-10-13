محمد بن راشد عن محمد القرقاوي: رأيته صادق الموقف والكلمة مخلصاً لوطنه وقيادته

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله": "سعدت بمنح وشاح محمد بن راشد لأحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة أخي محمد القرقاوي الذي رافقني بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر ثلاثة عقود من مسيرتي في خدمة الوطن".

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم".

وختم سموه: "رأيته صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته، ومتفانياً في خدمة أبناء بلده. تكريمه مستحق، وننتظر منه المزيد".