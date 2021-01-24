تطعيم 100 شخص يومياً في «مسح المركبات» بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكدت مدير مركز المسح لفحص كورونا بالفجيرة، الدكتورة فتحية عبدالله العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز يقدم التطعيم ضد كورونا لأكثر من 100 شخص يومياً، منذ استحداث مسار خاص للتلقيح عبر المركبات السبت الماضي.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز، الذي يخدم سكان المنطقة الشرقية من المواطنين والمقيمين، هي 25 مركبة يومياً، فيما تحوي المركبة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص.

وتوقعت زيادة عدد المركبات التي يستقبلها المركز تدريجياً مع زيادة الطاقم الطبي وغرف الفحص.

وأكدت العوضي سهولة تحديد موعد للتطعيم من خلال التسجيل عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة»، وتعبئة البيانات اللازمة، كالاسم ورقم الهوية، داعية المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح للإسراع بحجز موعد للحدّ من الإصابة بفيروس كورونا، خصوصاً أن الدولة وفرت اللقاح مجاناً للجميع.

وقالت إن الوقت المستغرق في أخذ التطعيم لا يتجاوز سبع دقائق على الرغم من الإقبال على المركز.

ولفتت إلى أن «نسبة النساء من المتزوجات والخادمات المقبلات على التطعيم أقل بكثير من الذكور»، عازية ذلك إلى عدم استكمالهن شروط التطعيم التي تتضمن تقريراً يثبت عدم الحمل قبل 24 ساعة من أخذ اللقاح، مؤكدة ضرورة التقرير لحماية أنفسهن وأسرهن وأجنتهن إذا كنّ حوامل.

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