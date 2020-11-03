"الصحة" تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 96,994 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136,149 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 503 حالات.

و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,466 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133,490 حالة.

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