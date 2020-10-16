«صحة دبي» تنظم ندوة افتراضية حول الصحة النفسية خلال «كورونا»

المصدر: دبي ■وام

نظمت هيئة الصحة بدبي، أمس، ندوة افتراضية ناقشت خلالها عدداً من المحاور المتعلقة بالصحة النفسية، وكيفية تجاوز التوتر والتحديات والضغوط التي تفرضها جائحة «كوفيد-19» على جميع الفئات، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.

شارك في الندوة كل من رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة هند العوضي، وأخصائية الطب النفسي بمستشفى راشد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وأخصائية الطب النفسي بمستشفى راشد، الدكتورة منى سعيد، والمثقِّفة الصحية بهيئة الصحة في دبي، شرينة عبدالقادر.

قدمت الندوة حزمة من النصائح للعاملين في الرعاية الصحية، للتكيف مع التوتر والضغوط النفسية التي يتعرضون لها في ظل جائحة «كوفيد-19»، وأهمية التعايش مع هذه الضغوط التي قد تؤثر في الحالة المزاجية، وتستدعي الشعور بالقلق والإنهاك وصعوبة الاسترخاء في أوقات الراحة.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية تجاوز الضغوط، والاهتمام بالصحة النفسية التي لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، مشيرين إلى ضرورة أخذ قسط كافٍ من الراحة وتناول الغذاء الصحي والمحافظة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتجنب التدخين والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء، والاستعانة بزملاء العمل ممن يواجهون ظروفاً مماثلة، ودعت الندوة إلى ضرورة التواصل مع المختصين في حال صعوبة التأقلم مع الوضع النفسي، أو السيطرة عليه، مع أهمية معرفة أن التباعد الجسدي لا يعني انقطاع التواصل الاجتماعي مع الآخرين، بل يمكن استمرار التواصل من خلال الوسائل الذكية.

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