صيدليات «صحة» تصرف 3.5 ملايين دواء للمرضى

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

بلغ عدد الأدوية، التي صرفتها صيدليات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، منذ بداية العام الجاري، نحو ثلاثة ملايين و500 ألف دواء. كما تمكنت، بالتعاون مع شركة «توزيع»، من توصيل الأدوية للوصفات الطبية المعاد صرفها، ووصفات التطبب عن بُعْد، لنحو 64 ألف مريض، منذ بداية تطبيق مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في مارس الماضي.

وقال مدير إدارة الصيدلة والطب المساعد في شركة «صحة»، الدكتور زين اليافعي، إن شركة «صحة» تولي الكوادر الصيدلانية لديها، البالغ عددها قرابة الـ900 صيدلي، أهمية كبيرة، وتتيح لهم الفرصة لتطبيق الخبرات حول أهم ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلمية، وآخر التطورات في مجال الرعاية الصيدلانية من إدارة العلاج الدوائي والسلامة الدوائية، ويؤدون عملهم في 74 صيدلية، تخدم مرضى العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، والأورام، وغسيل الكلى.

وأضاف أن «صحة» عملت على الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة، وطبقت الصيدلية الذكية في معظم منشآتها الصحية، ما أسهم في تحقيق نتائج مهمة من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية.

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صيدلية تخدم مرضى العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، والأورام، وغسيل الكلى.

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