اتفاقية لإعداد وتوظيف كوادر وطنية في طب الطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت كليات التقنية العليا والإسعاف الوطني اتفاقية تعاون بهدف مواصلة إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال خدمات الطوارئ الطبية (الإسعاف).

وتنص الاتفاقية على توفير فرص الرعاية والتدريب والتأهيل والتوظيف لطلبة برنامج الطب الطارئ بمعدل 20 طالباً وطالبة سنوياً، بالإضافة إلى العمل معاً على تطوير محتوى البرنامج بما يتوافق مع المستجدات في هذا المجال، والتعاون على مستوى الأبحاث التعليمية والتطبيقية وعدد من المجالات الأخرى.

ووفقاً للاتفاقية التي تمتد عامين أكاديميين، سيتم العمل المشترك لتطوير برنامج فنيي الطب الطارئ ومرافق البرنامج التدريسية، وتشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على نجاح البرنامج.

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